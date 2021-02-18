Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Afgan barış sürecini görüştü
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Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Afgan barış sürecini görüştü

18.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:23
Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Afgan barış sürecini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afgan barış süreci ve ABD'nin bu süreçte Afgan hükümetine verdiği desteğin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afgan barış süreci ve ABD'nin bu süreçte Afgan hükümetine verdiği desteğin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın Gani ile ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan stratejisini gözden geçirme sürecini konuşmak üzere telefonda konuştuğunu belirtti.

Price, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakan, ABD'nin barış sürecine olan bağlılığını ve adil, sürdürülebilir siyasi bir çözüm ile kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes amacını yineledi. Bakan Blinken, bundan sonraki süreçte ABD'nin Afgan liderleri, NATO müttefikleri ve diğer uluslararası ortaklarla yakın istişarelerine devam edeceğine vurgu yaptı."

ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi bekleniyor

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşma yapmış ve bu kapsamda 15 Ocak itibarıyla Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi bekleniyor.

Ancak Biden yönetimi, 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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