Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri... - Haberler
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Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri...

Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri...

Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Rusya, Füze, Güncel, Haber

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