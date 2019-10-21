Blim dünyası Güneş sistemimize derin uzaydan gelen cisimlerin peşinde

21.10.2019 08:00

Son gözlemlere göre Güneş sistemimiz derin uzaydan gelen yabancı cisimler ile dolu. Bilim insanları bu cisimleri keşfetmek ve anlamak için birbiriyle yarışıyor.



İki yıl önce Havai'deki teleskoplar tarafından tespit edilen ilk örnek Oumuamua adlı gök cismi idi. Ardından 21/Borisov adlı gök cismi tespit edildi. Derin uzaydan gelip güneş sistemimizden geçtiği tespit edilen ilk cisim Oumuamua, bilim dünyasında heyecan yaratmış ve pek çok spekülasyona sebep olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle