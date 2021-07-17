Blees Unleashed çıkış tarihi duyuruldu!

Round 8 Studios tarafından geliştirilen ve NEOWIZ tarafından yayımlanacak Blees Unleashed çıkış tarihi duyuruldu. Blees Unleashed sistem gereksinimleri! Blees Unleashed tanıtım fragmanı!

NEOWIZ ve Round8 Studio, açık dünya çevrimiçi oyunu Blesh Unleashed, 6 Ağustos'ta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca, NEOWIZ Blees Unleashed için yeni bir fragman yayınladı.

Blesh Unleashed'de oyuncular, müttefikleri ve arkadaşlarıyla devasa ve canlı bir dünyayı keşfedecek. Ayrıca, tek başlarına destansı bir maceraya atılabilecek.

Blesh Unleashed, geniş ve çeşitli manzaralara sahip bir dünyayı oyunculara sunacak. Oyunda ayrıca beş benzersiz sınıf ve her sınıfın kendine özgü benzersiz kombinasyonları olacak. Ek olarakoyuncular maceraları sırasında güçlerini artırmak için ekipmanlarını geliştirebilecek.

BLESH UNLEASHED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

BLESH UNLEASHED TANITIM FRAGMANI