Blees Unleashed çıkış tarihi duyuruldu!
Round 8 Studios tarafından geliştirilen ve NEOWIZ tarafından yayımlanacak Blees Unleashed çıkış tarihi duyuruldu. Blees Unleashed sistem gereksinimleri! Blees Unleashed tanıtım fragmanı!
NEOWIZ ve Round8 Studio, açık dünya çevrimiçi oyunu Blesh Unleashed, 6 Ağustos'ta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca, NEOWIZ Blees Unleashed için yeni bir fragman yayınladı.
Blesh Unleashed'de oyuncular, müttefikleri ve arkadaşlarıyla devasa ve canlı bir dünyayı keşfedecek. Ayrıca, tek başlarına destansı bir maceraya atılabilecek.
Blesh Unleashed, geniş ve çeşitli manzaralara sahip bir dünyayı oyunculara sunacak. Oyunda ayrıca beş benzersiz sınıf ve her sınıfın kendine özgü benzersiz kombinasyonları olacak. Ek olarakoyuncular maceraları sırasında güçlerini artırmak için ekipmanlarını geliştirebilecek.
BLESH UNLEASHED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan