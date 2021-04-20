Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor
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Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor

Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Tasarlayıcı KLab, Bleach manga ve anime serilerinden olan oynaması bedava olan üc boyutlu aksiyon oyunu Bleach: Brave Souls'un PlayStation 4 platformuna geleceğini açıkladı.

Oynaması bedava olan Bleach : Brave Souls bu sene içinde PlayStation 4 platformunda da çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile buluşacak.

Bleach:Brave Souls ilk başta Temmuz 2015'te İOS (App Store) ile Android(Google Play) cihazlar için çıkışını gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Ağustos 2020'de PC (Steam) platformuna da gelmişti. Oyun 148'den fazla ülke ve bölgede oynanabilir vaziyette ve 55 milyondan fazla indirilmiş durumda.

BLEACH : BRAVE SOULS PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows8(64bit), Windows8.1(64bit), Windows 10(64bit)

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-2520M

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: on board

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10(64bit)

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-8265U

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: on board

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