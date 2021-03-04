BLAST Premier Spring Showdown'da, Orta Doğu ve Afrika elemeleri gerçekleşecek!

Orta Doğu ve Afrika takımlarını, bir araya getirecek Dune Cup 14-20 Mart tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

E-spor organizatörü BLAST ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren üretim şirketi Calyx ile BLAST Spring Showdown için Orta Doğu ve Afrika elemelerini bir ara getirmek için anlaştı. Adının Dune Cup olacağı organizasyon 14-20 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Organizasyon, biri Körfez ülkesi diğeri Levant ve Kuzey Afrika'dan gelen takımlar için iki açık elemeyle başlayacak ve gruplarında en iyi performansı sergileyen takımlar yarı finallere çıkmaya hak kazanacak.

Dört açık eleme finalisti daha sonra 18-20 Mart'ta üç günlük bir play-off mücalesine girecek. Finaller sonucunda şampiyon olan takım BLAST Premier Spring Showdown spotu ve 25.000 $'lık ödülün sahibi olacak.

Karşılaşmaların başlangıç tarihleri;

· GCC (Körfez) Elemeleri - 14 - 17 Mart

· Levant ve Kuzey Afrika Elemeleri - 14 - 17 Mart