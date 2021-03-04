BLAST Premier Spring Showdown'da, Orta Doğu ve Afrika elemeleri gerçekleşecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BLAST Premier Spring Showdown'da, Orta Doğu ve Afrika elemeleri gerçekleşecek!

04.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:57
BLAST Premier Spring Showdown'da, Orta Doğu ve Afrika elemeleri gerçekleşecek!

Orta Doğu ve Afrika takımlarını, bir araya getirecek Dune Cup 14-20 Mart tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

E-spor organizatörü BLAST ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren üretim şirketi Calyx ile BLAST Spring Showdown için Orta Doğu ve Afrika elemelerini bir ara getirmek için anlaştı. Adının Dune Cup olacağı organizasyon 14-20 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Organizasyon, biri Körfez ülkesi diğeri Levant ve Kuzey Afrika'dan gelen takımlar için iki açık elemeyle başlayacak ve gruplarında en iyi performansı sergileyen takımlar yarı finallere çıkmaya hak kazanacak.

Dört açık eleme finalisti daha sonra 18-20 Mart'ta üç günlük bir play-off mücalesine girecek. Finaller sonucunda şampiyon olan takım BLAST Premier Spring Showdown spotu ve 25.000 $'lık ödülün sahibi olacak.

Karşılaşmaların başlangıç tarihleri;

· GCC (Körfez) Elemeleri - 14 - 17 Mart

· Levant ve Kuzey Afrika Elemeleri - 14 - 17 Mart

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Mustafa Er Özgür Yankaya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BLAST Premier Spring Showdown'da, Orta Doğu ve Afrika elemeleri gerçekleşecek! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:03:46. #1.16#
title