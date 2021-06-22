BLAST Premier Bahar Finali'nde MVP ödülünün sahibi Abay "Hobbit" Khasenov oldu!

Counter Strike: Global Offensive'in en önemli organizasyonlarından olan BLAST Premier Bahar Finali'nde muhteşem bir performans sergileyerek MVP ödülünün sahibi oldu. Hobbit, turnuvayı kaç +KD ile tamamladı? İşte detaylar!