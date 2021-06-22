BLAST Premier Bahar Finali'nde MVP ödülünün sahibi Abay "Hobbit" Khasenov oldu!
Counter Strike: Global Offensive'in en önemli organizasyonlarından olan BLAST Premier Bahar Finali'nde muhteşem bir performans sergileyerek MVP ödülünün sahibi oldu. Hobbit, turnuvayı kaç +KD ile tamamladı? İşte detaylar!
Counter Strike: Global Offensive'in 27 yaşındaki profesyonel oyuncusu Abay "Hobbit" Khasenov" BLAST Premier Bahar Finalinde etkili bir performans sergileyerek oyunu domine etmeyi başardı. Gambit'in büyük finalde Natus Vincere'yi 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından MVP ödülünün sahibi oldu. Üst üste üç şampiyonluk kazanan Gambit ise, dünya sıralamasında zirvede yer alan koltuğunu sağlamlaştırdı.
Turnuvanın, favori oyuncularından Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve Dmitry "sh1ro" Sokolov, Hobbit'in gölgesinde kaldı. Turnuva boyunca topladığı +38 KD ile Gambit'in şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
Hobbit daha önce EPIC League CIS ve DreamHack Open Zowie Winter turnuvalarında da MVP ödülünü kazanmıştı. Bununla birlikte yıldız oyuncu ödül sayısını üçe yükseltmiş oldu.