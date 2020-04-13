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Blaise Matuidi'nin PSG Formasıyla Attığı En İyi Goller

PSG formasını ilk kez 2011'de sırtına geçiren Matuidi, 2017 yılına kadar Fransız ekibin formasını giymeyi sürdürmüştü. Matuidi'nin PSG formasıyla attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

13.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:32

PSG formasını ilk kez 2011'de sırtına geçiren Matuidi, 2017 yılına kadar Fransız ekibin formasını giymeyi sürdürmüştü. Matuidi'nin PSG formasıyla attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Blaise Matuidi'nin PSG Formasıyla Attığı En İyi Goller
Kaynak: Dugout

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