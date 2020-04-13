Blaise Matuidi'nin PSG Formasıyla Attığı En İyi Goller PSG formasını ilk kez 2011'de sırtına geçiren Matuidi, 2017 yılına kadar Fransız ekibin formasını giymeyi sürdürmüştü. Matuidi'nin PSG formasıyla attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

PSG formasını ilk kez 2011'de sırtına geçiren Matuidi, 2017 yılına kadar Fransız ekibin formasını giymeyi sürdürmüştü. Matuidi'nin PSG formasıyla attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout