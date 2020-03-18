Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.
18.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:02
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği, durumunun sürekli gözlendiği aktarıldı.
Juventus'ta daha önce de Daniele Rugani, koronavirüse yakalanmıştı. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA