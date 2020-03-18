Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.



Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği, durumunun sürekli gözlendiği aktarıldı.



Juventus'ta daha önce de Daniele Rugani, koronavirüse yakalanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA