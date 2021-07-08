Blackwind PC ve konsollar için duyuruldu! Blackwind sistem gereksinimleri!
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Blackwind PC ve konsollar için duyuruldu! Blackwind sistem gereksinimleri!

Blackwind PC ve konsollar için duyuruldu! Blackwind sistem gereksinimleri!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bilim kurgu aksiyon oyunu Blackwind'in çıkış yapacağı platformları duyurdu. Blackwind ne zaman çıkacak? Blackwind sistem gereksinimleri neler? Blackwind tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Blowfish Studios ve War Tech Fighters geliştiricisi Drakkar Dev, bilim kurgu aksiyon oyunu Blackwind'ın çıkış yapacağı platformları duyurdu.

Blackwind, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC ve Mac (Steam, GOG) için çıkış yapacak. Oyunun, 2021 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

BLACKWIND TANITIM YAZISI

Blackwind, uzaylı istilası sırasında bir prototip savaş zırhının içine hapsolmuş bir genci yönlendirdiğiniz kuş bakışı bir bilim kurgu aksiyon oyunudur. Düşmanlarla yüzleşin, düşman hatlarını yarın ve son çare olarak bu gezegen istilasını durdurmak için savaşın.

Yıldız gemisi Pandora düşürülünce, James Hawkins kendini Medusa-42'ye hızla ilerlerken bir askeri prototip Battle Frame zırhının içine hapsolmuş biçimde bulur. Raknos sürüleri gezegeni talan ederken ve insanlara ait tüm maden kolonilerini yakıp yıkarken, James'in çevresindeki tehlikelere rağmen hayatta kalmak ve kayıp babasını bulmak için bu Battle Frame'i kullanmayı öğrenmeye fazla vakti yoktur.

BLACKWIND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz)/ Intel i5-4690K (3.5 GHz) or better
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) or better
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

BLACKWIND TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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