Blackwater'ın kurucusundan Rus Wagner'e Libya'da destek teklifi iddiası
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Amerika Birleşik Devletleri, Prince, Libya, Güncel

Blackwater'ın kurucusundan Rus Wagner'e Libya'da destek teklifi iddiası

ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında paralı askerleri savaşan Wagner güvenlik şirketine destek olmayı teklif ettiği, ancak önerinin kabul görmediği öne sürüldü.

14.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:58
Blackwater'ın kurucusundan Rus Wagner'e Libya'da destek teklifi iddiası

ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında paralı askerleri savaşan Wagner güvenlik şirketine destek olmayı teklif ettiği, ancak önerinin kabul görmediği öne sürüldü.

ABD merkezli Intercept sitesinin haberine göre, ülkenin sicili bozuk Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine karşı'Hafter saflarında paralı askerleri savaşan Wagner grubuna destek olmayı teklif etti.

Görüşmelere yakın üç ayrı kaynağa dayandırılan haberde, aynı zamanda Amerikan Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un kardeşi Prince, Wagner grubunun, aralarında Libya'nın da yer aldığı Afrika ülkelerindeki faaliyetlerinde destek olma teklifini sundu. Ancak, Wagner grubunun söz konusu teklifle ilgilenmedikleri yanıtını verdiği öne sürüldü. Habere konuşan Prince'in bir avukatıysa söz konusu iddiaları reddetti.

ABD'de kongreye bir soruşturmayla ilgili yanlış ifade vermek ve tarım ilaçlama uçaklarını silahlandırarak Güney Sudan'a satma girişiminden dolayı Prince'in hakkında iki dosyada adı bulunduğuna işaret edilen haberde, emekli ABD donanması özel kuvvetleri mensubunun, Libya'ya müdahil olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimiyle yakın ilişkileri olduğunun altı çizildi.

Haberde, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetleri nedeniyle Amerikan Maliye Bakanlığının yaptırımları listesinde yer alan Wagner Grubu yönetimiyle iş yapma çabasının Prince'i aynı şekilde yasal zorluğa sokabileceği anlatıldı.

Haberde konuşan, Atlantic Council düşünce kuruluşu araştırmacısı Sean McFate, "Wagner Grubu'nun Rus istihbarat birimlerinin bir uzantısı" olduğunu ve Rus çıkarları için "inkar edebilmenin ateş gücünden daha karlı olduğu" karanlık savaşlarda paralı askerlerinin kullanıldığı yorumunu yaptı.

Wagner grubu

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin'in yakın çevresinde yer alan Prigozhin, ABD'de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, yaklaşık 1400 paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter saflarında yer aldı.

Bölgedeki karışık iş ve ilişkilerin adamı Erik Prince

ABD Donanması Özel Kuvvetler Emeklisi Erik Prince, yöneticisi olduğu Blackwater özel güvenlik şirketi çalışanlarının ABD'nin Irak'ı işgali sırasında sivillere yönelik işledikleri suçlarla gündeme gelmişti. ABD'deki federal mahkeme, "savaş zulmü" suçlamasıyla Blackwater'ın 3 çalışanını 30 yıl, 1 çalışanını ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Prince, BAE yönetimi tarafından Arap Baharı sırasında sadece emirlik ailesinden komut alacak "gerektiğinde ayaklanmaları silah zoruyla bastıracak" bir lejyoner kraliyet muhafız birliği kurması için görevlendirilmişti.

Prince'in adı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile olası ilişkilerini araştıran ABD Özel Ropörtörü Robert Mueller'ın raporuna da ayrı biçimlerde girmişti.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Rusya Varlık Fonu Üst Düzey Yöneticisi Kirill Dimitriev ile Seyşeller adasında 2017 yılında gerçekleşen bir görüşmeye katılan Prince'in görüşmede yakın olduğu Trump'ı temsil ettiği öne sürülmüştü.

ABD Kongresinde bu ve diğer bazı tartışmalı üst düzey görüşmelerine ilişkin ifade veren Prince, görüşmeleri inkar etmiş ancak daha sonra ortaya çıkan deliller ışığında geçmiş inkarlarından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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