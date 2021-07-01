Blackpink The Movie Filmi
Blackpink The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Blackpink The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Film, Blackpink'in çıkışından bu zamana kadar geçen beş yılda yaşananları gözler önüne seriyor. Blackpink'in her bir üyesine odaklanılan belgeselde, özel röportajlara, grubun olağanüstü performans görüntülerine yer veriliyor.
Yönetmen: Su Yee Jung, Oh Yoon-Dong
Oyuncular: Kim Jisoo, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Roseanne Chae-young Park
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Blackpink The Movie
Yapımcı Firma: Trafalgar Releasing
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com