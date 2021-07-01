Blackpink The Movie Filmi
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Blackpink The Movie Filmi

Blackpink The Movie Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Blackpink The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Blackpink The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film, Blackpink'in çıkışından bu zamana kadar geçen beş yılda yaşananları gözler önüne seriyor. Blackpink'in her bir üyesine odaklanılan belgeselde, özel röportajlara, grubun olağanüstü performans görüntülerine yer veriliyor.

Yönetmen: Su Yee Jung, Oh Yoon-Dong

Oyuncular: Kim Jisoo, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Roseanne Chae-young Park

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Blackpink The Movie

Yapımcı Firma: Trafalgar Releasing

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dili: Korece

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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