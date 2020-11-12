Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı
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BBC

Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı

12.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:17
Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı

Ünlü K-pop grubu Blackpink, Çin'den gelen tepkiler üzerine, Güney Kore'de doğan ilk pandayla çektikleri videoyu yayından kaldırdı.

Ünlü K-pop grubu Blackpink, Çin'den gelen tepkiler üzerine, Güney Kore'de doğan ilk pandayla çektikleri videoyu yayından kaldırdı.

Grubun kendi kanallarında yayımladığı "Blackpink'le 24/365" adlı reality show için çekilen videonun tanıtımında, bir grup üyesinin üzerinde koruyucu giysi bulunmasına ve maske takmasına rağmen üç ay önce doğan Fu Bao'ya (Uğurlu Hazine) eldivensiz dokunduğu görülüyor.

Grup üyeleri videonun bir yerinde de anne pandaya maskesiz ve eldivensiz dokunuyor.

Bu sahneler, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal paylaşım sitesi Weibo'da, hayvanlara hastalık bulaşmasından endişe eden binlerce kullanıcının tepkisine neden oldu.

'Milli hazinemizi geri getirin'

Grup üyeleri sorumsuz davranarak dört yıl önce Çin'den ödünç alınan iki pandadan doğan yavrunun hayatını tehlikeye atmakla suçlandı. Bazı yorumlarda grup üyelerinin 'ağır makyajlı' olarak hayvana dokunması da eleştirildi.

Bir kullanıcı "Çin'in ulusal hazineleri Güney Kore'de. Ama Koreliler onlara nasıl bakacağını bilmiyor. Blackpink'in ayrıcalığı ne?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı da Blackpink'I Çin'den özür dilemeye çağırdı ve "Milli hazinelerimizi geri getirin" dedi.

Çin Doğal Yaşamı Koruma Örgütü, videonun çekildiği Everland Eğlence Parkı'na bir mektup göndererek "Profesyonel olmayan kişilerin pandalara dokunmasına izin verilmesinden derhal vazgeçilmesini" istedi.

Çin Komünist Partisi'ne bağlı China Daily gazetesi de grup üyelerinin bazılarının ev hayvanları olduğunu hatırlatarak pandalara hastalık bulaşabileceği uyarısında bulundu.





Gazete beş yıl önce Şiçuan'da dört pandanın köpeklerde görülen bir hastalık nedeniyle öldüğünü hatırlattı.

Blackpink, tepkiler karşısında henüz açıklama yapmadı. Ancak grubun yapım şirketi YG Entertainment, videonun yayından kaldırıldığını açıkladı.





Şirketin açıklamasında grup üyelerinin pandaları ziyareti sırasında koruyucu giysi ve eldiven giydikleri ve hep maske taktıkları belirtilerek şöyle denildi:

"Uluslararası iş birliğine saygımız ve profesyonel olmayan kişilerin yavru pandalarla yakın temasın yanlış anlamalara yol açabileceğini söyleyen panda uzmanlarının tavsiyeleri gereği ilgili videonun yayınını durdurduk."

Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı
Blackpink: K-pop grubu, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı
BBC

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