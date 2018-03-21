Blackberry - Microsoft Ortak Oluyor

Teknoloji endüstrisinin en büyük isimlerinden ikisi, güvenlik ve verimliliği mobil çalışanlar için geliştirmek adına ortaklık kurduklarını duyurdular. BlackBerry, Microsoft ile bir ortaklık kurarak BlackBerry Enterprise BRIDGE'i yayımlayacağını açıkladı ve bu yayım, Microsoft'un en popüler programları ile BlackBerry'nin güvenli, mobil çalışma araçlarını birleştirecek.

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Yeni hizmet ile kullanıcılar, Excel, PowerPoint ve Word gibi Office 365 yazılımları dahil olmak üzere Microsoft'un mobil uygulamalarına BlackBerry Dynamics hizmeti içerisinden erişebilecekler.

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BlackBerry, en büyük müşterilerinin büyük bir kısmının şimdiden yeni platforma ilgi gösterdiklerini belirtiyor ve bu müşterilerin arasında büyük bankalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hatta hükumetler bulunuyor.

Bu anlaşmanın bir parçası olarak Microsoft, BlackBerry Dynamics'in yanı sıra firmanın Secure, UEM Cloud, Workspaces ve AtHoc platformlarını Azure Cloud'a ekleyerek mobil çalışanların, daha esnek bir şekilde işlerine devam etmelerine imkan tanıyor...