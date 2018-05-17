Blackberry Key2, 7 Haziran'da Tanıtılacak, Hangi Özellikler Olacak?

BlackBerry'nin Yeni Amiral Gemisi 7 Haziran'da Geliyor.



BlackBerry son birkaç yıldır engebeli bir yolculuk geçirdi, ancak Çin üreticisi olan TCL ile olan ortaklığı sayesinde marka hala hayatta kalmak için yoğun çaba sarfediyor. Şirket yeni modeli yani yeni amiral gemisi telefonu tanıtmak için bir etkinlik tarihi açıkladı.

Geçen sene duyurduğu KeyOne'dan sonra gelecek olan model 7 Haziran'da düzenlenecek tanıtım etkinliğinde açıklanacak.

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— BlackBerry Mobile (@BBMobile) 11 Mayıs 2018

BlackBerry Key2 ismi aslında sürpriz değil gibi!



7 Haziran'da New York'ta düzenlecek etkinlikle tanıtılacak yeni amiral gemisinin adı da ortaya çıkmış oldu. Geçen seneki klasik klavye sevenler için fena sayılmayacak bir eski yeni karışımı olduğunu söylemek mümkündü.

Kullanışlı klavye kısayolları ve jestler gibi özellikler sayesinde, cihazı "eşsiz bir verimlilik deneyimine" sahip olacak şekilde bulanlar çoktu.

Bir yıl sonrasında ise şirketten yeni olarak ne beklemek gerektiği konusunda biraz kafamız karışık. Zira BlackBerry ismi ile özdeşleşen klasik klavye olmaya devam edecek mi? 2018 amiral gemisi akıllı telefonlarda olduğu gibi Snapdragon 845 işlemci olacak mı mesala?

7 Haziran'daki etkinlikte tüm bunlara yanıt arayacağız.

https://www.teknotalk.com/blackberry-key2-7-haziranda-tanitilacak-63753/