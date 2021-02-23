Black Ops Cold War Multiplayer ve zombi modu kısa süreliğine ücretsiz! COD ücretsiz nasıl oynanır?
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Black Ops Cold War Multiplayer ve zombi modu kısa süreliğine ücretsiz! COD ücretsiz nasıl oynanır?

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:13
Black Ops Cold War Multiplayer ve zombi modu kısa süreliğine ücretsiz! COD ücretsiz nasıl oynanır?

Activision, Call of Duty: Black Ops War'un multiplayer ve zombi modlarında belirlenen süreler tarihler aralığında yani bir hafta boyunca bedava bir şekilde oynanabileceğini oyunseverlere açıkladı. COD ücretsiz olarak oynayabilmek için kısa bir süre var.

Tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında olan COD, Black Ops Cold War Multiplayer ve zombi modu için kısa süreliğine ücretsiz erişim desteği getiriyor. Kampanya 25 Şubat TSİ 21:00'da start verecek ve 4 Mart 21:00'da sona ermesi bekleniliyor.

BLACK OPS COLD WAR İÇİN YENİ ZOMBİ MODU

Bunun yanı sıra 25 Şubat Black Ops Cold War'ın ikinci sezonunun başlangıç tarihi konumunda. Oyuna gelecek olan yeni zombi modu Outbreak oyunun ikinci sezonu ile beraber gelmekte. Ve belirlenen tarihleri arasında ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin hizmetine sunulmuş olacak.

Outbreak, Ural Dağları'nda geçmekte ve oyun içi ekstra güncelleştirmelerini sunacak.

Bedava haftası olan etkinlikte multiplayer oyun modunda Apocalypse 24/7 oyun takım yazılı kağıdı Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination ve Hardpoint modlarını ikinci sezon yeni oyun haritalarıyla beraber kullanıcılar kullanabilecek. Oyunseverler Team Deathmatch ile Domination'a ayrı oyun şekilleri ile ulaşabilecek. Nuketown 24/7 oyun listesi ve 40 oyuncudan oluşacak olan Fireteam modu, Gun Game, 3v3 Face off oyun listesinin yanıda 2v2 Gunfight Bluepritns modu oyuncuların hizmetinde olacak.

BLACK OPS COLD WAR MODLARI KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ

Tüm Black Ops Cold Warzone kullanıcıları için gitgide artan deneyim hali ve iki kat fazla olan silah tecrübe puanı 25 Şubat TSİ 21:00'da başlayacak ve 72 saat sürmesi beklenen bu kampanya oyuncuların hizmetine sunulmuş olacak.

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