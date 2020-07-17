"Black Lives Matter" hareketine destek verdi Irkçılık karşıtı "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine Emin Eminzada da destek verdi.

"Terazi" şarkısıyla listeleri başarılı bir giriş yapan& ; genç şarkıcı, sosyal medyadaki takipçilerine "Beyazların üstünlüğünü savunuyorsanız, lütfen beni takip etmeyin" diye seslendi. Emin Eminzada duyarlı paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson'ın da takdirini toplamıştı. Önceki gün Etiler'deki Koç Ocakbaşı Çıkışı görüntülenen şarkıcı Emin Eminzada, Ekim ayında& ; eğitimi için Londra'ya gideceğini belirtti. Karantina döneminde bolca beste yapan şarkıcı, yeni ingilizce albümü için dünyaca ünlü bir sanatçı ile düet yapacaklarını belirtti.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin