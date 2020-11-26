Black Friday nedir? Black Friday ne zaman? Efsane Cuma 2020 indirimleri!

Vatandaşların merakla beklediği Black Friday başlıyor. Black Friday nedir? Black Friday ne zaman? Efsane Cuma 2020 indirimleri!

Büyük kampanyanın başladığı, markların %50, %60 indirime girdiği Black Friday nedir? Black Fridayne zaman? Efsane Cuma 2020 indirimleri!

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Küçük markalardan, bir çok yerde şubesi bulunan markalara kadar indirme girecek.