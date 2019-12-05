Muhteşem Cuma, hem markaların hem tüketicilerin yüzünü güldürdü

05.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:55

Dünya genelinde kasım ayı, büyük bir alışveriş çılgınlığıyla geçti. Farklı günlerde yapılan indirim ve kampanyalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fırsatlar yakalamalarına yardımcı oldu. Türkiye de "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma", "Beklenen Cuma" gibi farklı isimlerle adlandırılan Black Friday'den payına düşeni fazlasıyla aldı. Türk teknoloji şirketi Medianova Türkiye'nin Black Friday karnesini açıkladı. Sonuçlar dikkat çekici! E-ticaret sitelerinin alışveriş trafiği kampanya döneminde geçen aya oranla 10 kat arttı. 10 dakikada 20 milyonluk trafik oluştu. En çok trafik Türkiye'de gözlemlenirken, Almanya'dan da ciddi bir girişim olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Black Friday kampanyalarında en çok trafik mobil cihazlar üzerinden gerçekleşti. Öyle ki yüzde 70 mobil cihaz üzerinden gelen trafiğin geri kalan kısmı bilgisayarlar üzerinden gerçekleşti. Markaların yaptığı pazarlama çalışmaları da tüketicilerin tercihlerinde etkileyici oldu. Dizi yönlendirmeleri, push notification gibi anlık yönlendirmeler ve sosyal medya markaların tüketiciye ulaşmak için kullandığı mecralar oldu.

MUTFAK ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRDÜ

Hemen her kampanya döneminde olduğu gibi yine gelenek bozulmadı ve Black Friday'e kadınlar erkeklerden daha fazla ilgi gösterdi. Veriler erkeklerin kadınların 10'da 1'i kadar trafik yarattığını söylüyor. En çok tercih edilen ürünler arasında da ev eşyası, özellikle mutfak ürünleri dikkat çekti. Onu sırasıyla; elektronik eşya kategorisinde cep telefonu, giyim kategorisinde de kış sezonu ürünleri ve ayakkabı takip etti.

1 SANİYELİK GECİKME SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İnternet sitelerinin çok hızlı yüklenmesi ve kullanıcılar tarafından aynı hızla görüntülenmesi çok kritik. Burada devreye CDN ( web sitesinin daha hızlı açılmasını sağlamaya yarayan, içerik dağıtım sunucularından oluşan network) giriyor. Türkiye'nin en hızlı CDN platformu Medianova'nın CEO'su Serkan Sevim buna vurgu yaparak şunları söylüyor: "E-ticarette sitelerin yüklenme hızı satışlar açısından çok büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre, ziyaretçilerin yüzde 46'sı, yavaş çalışan bir internet sitesini tekrar ziyaret etmeyeceğini söylüyor. Site performansında meydana gelen 1 saniyelik gecikme, satışa dönme oranını yüzde 7, sayfa görüntülenme oranını yüzde 11, müşteri memnuniyetini ise yüzde 16 düşürüyor. Ayrıca mobilden alışveriş yapan müşterilerin yüzde 53'ü, 3 saniyeden fazla süren yüklemelerde alışverişi yarıda bırakıyor. Tüm bunlar, yüksek performansa sahip CDN kullanımının e-ticaret markaları için neden kritik önemde olduğunu açıkça gösteriyor."

Kaynak: Bültenler