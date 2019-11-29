'Black Friday'de akıllı stratejiler önemli kazanımlar getirebilir'
Simon-Kucher & Partners tarafından Türkiye'yi de kapsayan 12 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmada, Black Friday promosyonlarında akılcı stratejiler uygulayan perakendeciler, kayıpların önüne geçip, bilançolarında önemli kazanımlar edinebilir.
29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16
Simon-Kucher & Partners tarafından Türkiye'yi de kapsayan 12 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmada, Black Friday promosyonlarında akılcı stratejiler uygulayan perakendeciler, kayıpların önüne geçip, bilançolarında önemli kazanımlar edinebilir.
Kaynak: Dunya.com