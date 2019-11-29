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'Black Friday'de akıllı stratejiler önemli kazanımlar getirebilir'

Simon-Kucher & Partners tarafından Türkiye'yi de kapsayan 12 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmada, Black Friday promosyonlarında akılcı stratejiler uygulayan perakendeciler, kayıpların önüne geçip, bilançolarında önemli kazanımlar edinebilir.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16
'Black Friday'de akıllı stratejiler önemli kazanımlar getirebilir'

Simon-Kucher & Partners tarafından 'yi de kapsayan 12 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmada, promosyonlarında akılcı stratejiler uygulayan perakendeciler, kayıpların önüne geçip, bilançolarında önemli kazanımlar edinebilir.

Kaynak: Dunya.com

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