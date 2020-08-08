Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir, ne anlama geliyor?
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Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir, ne anlama geliyor?

Black Friday (Kara Cuma) her yıl gerçekleştirilen büyük indirim günlerini ifade ediyor. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma kutlanır. Ünlü mağazalar Kara Cuma zamanında büyük indirimler uyguluyor. Peki, 2020 Kara Cuma ne zaman?

Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir, ne anlama geliyor?
08.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:38

Black Friday 2020 yılında hangi hafta olacak? İlk kez 1961 yılında gazetelerde ''Black Friday'' başlığı ile verilen bu küresel alışveriş çılgınlığı, o yıl Philadelphia'daki yoğunluk nedeniyle Kara Cuma adını almıştır. Her yıl kasım ayında gerçekleştirlen Black Friday tarihi haberimizde.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Kara Cuma olarak Türkçe'ye çevrilen bu gün, 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. 2020 Black Friday ise 29 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY (KARA CUMA) NEDİR?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak akbul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanır, ve beklenmedik derecede indirimli satışlar yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış gerçekleştirir.

Bu çılgın alışverişin söz konusu olduğu günden ilk kez 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiş ve o günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle de bu isim verilmiştir. Son dönemde ise Black Friday günleri vatandaşlar ve satışılar için büyük fırsat halini almıştır.

Öte yandan özellikle ABD'de Black Friday günlerinde şiddet olayları artıyor ve bu nedenle geçmişte tutuklanan ve silahla yaralananlar da oldu.

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