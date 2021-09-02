Black Desert Türkiye&MENA'da Kare Hızını Artıran AMD FidelityFX Süper Çözünürlüğünü Tanıttı
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Black Desert Türkiye&MENA'da Kare Hızını Artıran AMD FidelityFX Süper Çözünürlüğünü Tanıttı

Black Desert Türkiye&MENA'da Kare Hızını Artıran AMD FidelityFX Süper Çözünürlüğünü Tanıttı
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Black Desert Türkiye&MENA'da

Pearl Abyss Black Desert Türkiye&MENA'da oyuncuları yüksek performansa eriştirecek AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisini duyurdu.

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Pearl Abyss bugün itibariyle Black Desert Türkiye&MENA'da oyuncuları yüksek performansa eriştirecek olan AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisini duyurdu.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, artık çeşitli teknik iyileştirmeler sunan yepyeni ve benzersiz bir oyun ortamını deneyimleyecekler.

Son Teknoloji Uygulamalar 

AMD FSR, Computex 2021'de tanıtılan en son ölçeklendirme teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. AMD FSR ile grafik kartını yükseltmeden kare hızını temel performansın 2,4 katına kadar arttırma imkanı sunuyor.

AMD'nin grafik donanımı dışındaki donanım ürünlerini kullanan oyuncular, artık daha kullanışlı ve optimize bir oyun ortamı sunan Black Desert Turkey&MENA'da bu teknolojiden yararlanabilir durumdalar. Pearl Abyss yüksek kaliteli oyunları ile oyuncu karşısına çıkmaya devam etmek için AMD FSR'ye ek olarak çeşitli yeni teknolojiler sunmayı planlıyor.

Oyun İçi Etkinlikler 

Öte yandan Black Desert Türkiye&MENA'da bir dizi yeni oyun içi etkinlik de düzenleniyor. 8 Eylül'e kadar boss'lar için eşya düşürme oranları iki katına çıkartılmışken, ekstra Beceri ve Savaş EXP'si sunan özel bir Hot Time etkinliği de maceracılarla buluşuyor.

Daha fazla bilgiyi Black Desert Türkiye&MENA'nın tr.playblackdesert.com adresinde bulabilirsiniz.

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Kaynak: SaveButonu

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