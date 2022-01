Black Desert Mobile'ın Prime Gaming İş Birliği Geri Dönüyor

Amazon Prime üyesi olan Maceracılar, artık etkinlik döneminde özel oyun içi ödüller elde edebilecek.

İş Birliği ile Gelen Efsanevi Ödüller

Black Desert Mobile'ın Aralık 2019'daki global lansmanı sırasında gerçekleştirilen önceki etkinliklerin başarısı sayesinde, Prime Gaming iş birliği geri döndü. Bu özel ortaklık oyunun bilinirliğini artırdı ve Maceracılara değerli ödüllerle fayda sağladı.

20 Haziran 2022'ye kadar Amazon Prime hesaplarını doğrulayan Maceracılar, At Amblemi: Aşama 7 Sandıklar, Abis Kristal Sandıkları, Epik Silah Kıyafet Sandıkları gibi ödüllerin yanı sıra, Savaş Plus, Ruh Plus, Yaşam Plus ve Kamp Yönetici Sözleşmesi: Irene gibi tüketilebilir eşya ödülleri de alabilecek.

Ödülleri Nereden Alabilirim?

Bu ödülleri kazanmak için Maceracılar, Prime Gaming web sitesinden bir kupon kodu alabilir ve bunu Black Desert Mobile'ın kupon kayıt sayfasında kullanabilir.

Daha fazla bilgi için Black Desert Mobile'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

