Black Desert Mobile'ın ön açılış tarihi açıklandı

21.10.2019 13:50

Video oyun geliştiricisi Pearl Abyss, aksiyon oyunu Black Desert Mobile'ın, 24 Ekim'de Türkiye, Malezya, Avustralya, İrlanda, İsveç, Şili ve Kanada'da Android cihazlar için İngilizce olarak ön açılış yapacağını duyurdu.



Pearl Abyss, Black Desert Mobile'ın, 24 Ekim'de Türkiye, Malezya, Avustralya, İrlanda, İsveç, Şili ve Kanada'da Android cihazlar için İngilizce olarak ön açılış yapacağını duyurdu. Açık Dünya MMORPG aksiyon oyunu Black Desert Mobile'in, ön kayıtların başladığı 27 Eylül'den bu yana 2 haftadan az bir sürede, 2 milyonun üzerinde ön kayıt rakamlarına ulaştığı bildirildi.



Yapılan bilgilendirmede şunlara yer verildi:



Belirlenen ülkelerdeki kullanıcılar, halihazırda PC, Xbox One, PlayStation 4'un yanı sıra birkaç ülkede hizmet veren mobil platformlarda, milyonlarca kullanıcının tecrübe ettiği aynı aksiyon tabanlı savaş sistemi ve ayrıntılı özelleştirme seçeneklerinin 24 Ekim'den itibaren kullanabilecek. Maceracılar sadece savaşla kalmayıp, Balıkçılık, Toplama, Ticaret, At Üretme, Üretim ve Kamp idaresi gibi çeşitli yaşam becerilerini de deneyimleyebilecekler. Bunun yanı sıra, kişisel oyun tarzlarını yansıtan beceri setleri ile 5 farklı sınıf arasından istediklerini seçerek kendilerine özgü bir karakter oluşturabilirler. Ön açılış dönemi boyunca kaydedilen gelişmeler, bu yılın ilerleyen dönemlerinde oyunun tüm belirlenen ülke ve bölgelerde piyasaya sunulması sırasında göz önünde bulundurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA