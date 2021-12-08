Black Coffee konseri ertelendi

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı DJ Black Coffee'nin 11 Aralık Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konser, Covid-19 önlemleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Generic Music'ten yapılan açıklamada, "Son 14 gün içerisinde Güney Afrika'da bulunmuş olan kişilerin Avrupa ülkelerine girişte 14 günlük karantina süreci sebebiyle, sanatçının Aralık ayı Avrupa turnesi kapsamında 11 Aralık'ta KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek olan Black Coffee etkinliği, ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Son 14 gün içerisinde Güney Afrika'da bulunmuş olan kişilerin Avrupa ülkelerine girişte 14 günlük karantina süreci sebebiyle, sanatçının Aralık ayı Avrupa turnesi kapsamında 11 Aralık'ta KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek olan Black Coffee etkinliği, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ve etkinlik programı en yakın zamanda açıklanacaktır. Bilet satın almış katılımcılarımızın biletleri açıklanacak yeni tarihte de geçerli olacaktır. Bilet iadesi yapmak isteyen katılımcılar iade biletini, bilet satın almış olduğu platform üzerinden 7 gün (14 aralık salı) içerisinde oluşturabilir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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