Black Christmas Filmi

1974 yapımı Black Christmas filminin yeniden çekimi olan filmin konusu şöyle: Tatil günlerinde Hawthorne Koleji son derece sessiz ve sakindir. Ancak ortaya bir katil çıkar. Bu katil, kampüsün kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri birer birer avlayacaktır. Ancak katilin öğrenmesi gereken bir şey vardır: Yeni nesil kadınlar çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.



Yönetmen: Sophia Takal

Senaryo: Sophia Takal, April Wolfe

Oyuncular: Imogen Poots, Cary Elwes, Aleyse Shannon, Brittany O'Grady, Lily Donoghue, Ben Black, Caleb Eberhardt

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Black Christmas

Yapımcı Firma: Blumhouse Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com