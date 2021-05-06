Black 4 Blood'ın yeni fragamanı

Left 4 Dead ve Evolve geliştiricisi Turtle Rock Studios, zombili co-op FPS oyunu Back 4 Blood için kart sisteminin oyunseverlere tanıtıldığı yeni bir fragman paylaştı.

Zombi temalı co-ops FPS oyunu Black 4 Blood fragmanı kullanıcılar tarafından aratılmaya ve sorulmaya başlandı. Oyunseverler tarafından merakla beklenen Back 4 Blood fragmanı belli oldu. İşte detaylar!

Back 4 Blood, Left 4 Dead'teki Yapay Zeka Yöneticisi'ne eş değer bir sistemi olan oyun yöneticisine elverişli olacak. Yapay Oyun Zeka Yöneticisi, her bir oynanışı eşi görülmemiş derecede olması oyun sırasında arka planda oyuncunun eylemlerini ve seçimlerini izleyecek.

Oyun yöneticisi, oyundaki çevresel olayları ayarlayabileceği, zorluklar ekleyebileceği ve özel düşmanlar çağırabileceği kartlar oynayacak.Oyuncuların da kendi yeteneklerini ve ekiplerini kuvvetlendirebileceği birçok kart yerini alacak.

Back 4 Blood 12 Ekim 2021'de Türkçe altyazı desteği ile beraber PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek.