Blac Chyna'nın Kim Kardashian ve Ailesine Açtığı Davada İlk Zafer

ABD'li manken Blac Chyna'nın avukatı Lisa Bloom yaptığı açıklamada, mahkemenin Kardashian ailesinin davayı dikkate almama talebini reddettiğini bildirdi.

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian ve ailesi, manken Blac Chyna'nın açtığı dava ile karşı karşıya. Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian, geçtiğimiz sene eski partneri ve çocuğunun annesi Blac Chyna'ya karşı sosyal medyada savaş ilan etmiş, Chyna'yı birden çok erkekle birlikte olmakla ve kendisini aldatmakla suçlamıştı. Bunun üzerine ABD'li manken Blac Chyna Kim Kardashian ve ailesine dava açmıştı. Davada Blac Chyna, Rob Kardashian'ı kendisi hakkında sosyal medyada karalayıcı saldırılar ve ifşalar yapmakla suçluyor. Ayrıca Chyna, 'Rob & Chyna' adlı programlarının bitiş sebebi olarak Kardashian'ları gösteriyor. Kanal E'de yayınlanan 'reality show'un 2. sezonunun yapılmasını engellediklerini ve ailenin ona büyük bir finansal kayıp yaşattığını da iddia ediyor.

Mahkeme Kardashian ailesinin davayı dikkate almama talebini reddederek, 317 paragraflık şikayetin 6 paragraflık kısmını değerlendirmeye aldı. Chyna'nın avukatı Lisa Bloom yaptığı açıklama ile mahkemeye teşekkürünü sundu.

Dava için bir sonraki mahkeme tarihi ise 7 Ocak 2018 Pazartesi günü olarak belirlendi. - NEW YORK