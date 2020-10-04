'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu

04.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:56
'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu

MARDİN'in Savur ilçesinde, ihbar üzerine operasyon düzenlenen evde jandarma köpeği 'Blabb' ile yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MARDİN'in Savur ilçesinde, ihbar üzerine operasyon düzenlenen evde jandarma köpeği 'Blabb' ile yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Savur ilçesinde bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kokuya duyarlı köpek 'Blabb' ile evde yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kalaşnikof tüfek, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mermi, hücum yeleği ve dürbün ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ile oğlu H.K. gözaltına alındı.Şüphelilerden S.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Seda Sayan Demet Akbağ
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:37:39. #1.14#
title