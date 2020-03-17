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Çarşamba, Ekonomi

BKM: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 lira

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde işlem limitinin 18 Mart Çarşamba günü 250 liraya yükseleceğini açıkladı.

17.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:12
BKM: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 lira

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde işlem limitinin 18 Mart Çarşamba günü 250 liraya yükseleceğini açıkladı.

BKM'den yapılan açıklamada, "Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. "Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak."Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor."Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırırken; temassız kartları kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. 

"Dolayısıyla elden ele geçmeyen kartlar virüs ve bakterilerin bulaşmasına da engel oluyor."


Kaynak: DHA

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