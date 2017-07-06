Bkm Takas Komisyonlarının Artırılacağı İddiası

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) takas komisyonlarını artıracağı yönündeki iddiaların perakende sektörü tarafından endişeyle karşılandığını belirterek, "Esnafımız bu komisyonların azalmasını beklerken tam tersine artması esnafın belini büker." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kredi kartı komisyonlarının artması halinde bir tek esnafın bile POS cihazı kullanamaz hale geleceğini, alışverişin nakde dönmesinin ekonominin yeniden yavaşlamasına neden olacağını ileri sürdü.



Esnafın, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bankadan parasını alabilmek için 40 gün beklemek zorunda kaldığını belirten Palandöken, "Bankadan parasını hemen almak isteyen esnafın bankaya ödeyeceği takas komisyonunun yüzde 1,2'den yüzde 1,8'lere kadar çıkacağı söylentisi esnafımız tarafından endişeyle karşılandı. Takas komisyonlarının yükselmesi, toplam kredi kartı komisyonlarının yüzde 2,5'lere çıkmasına neden olur. Bu maliyetle de hiçbir esnaf pos cihazı kullanamaz. Esnafımız bu komisyonların azalmasını beklerken tam tersine artması esnafın belini büker." değerlendirmesinde bulundu.



Alışverişlerde kredi kartı kullanımının azalmasının kayıt dışılığı da artıracağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:



"Kredi kartı kullanımının teşvik edilmesi gerekirken komisyonların artmasıyla kart kullanımı azalırsa vergi gelirleri de azalır. Bankaların karı artarken hem ekonomi olumsuz etkilenir hem de devletin gelirleri azalır. Esnafımız, ekonomi yönetiminden kredi kartı komisyonlarına müdahale edilmesini ve ekonominin yeniden yavaşlamaya başlamasına fırsat verilmemesini bekliyor."