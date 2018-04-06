Bkm'nin 2018 Yılında Hedefi 200 Milyon Adet Temassız İşlem

BKM'nin temassız işlem adedi hedefi 2018 yılında 200 milyon oldu.

Türkiye'de temassız ödeme kullanımı katlanarak artmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017'de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. 2018'in sonunda hedeflenen işlem adedi ise 200 milyon oldu.

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 90 TL

Mart ayından itibaren 90 TL'ye çıkan temassız kartlardaki şifresiz işlem limiti kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırdı.

Her 3 karttan 1'i temassız

2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiği görüldü.

Temassız kabul noktası 9 kat arttı

2014 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 97 bin adetti. 2017'de bu rakam 879 bin adede yükseldi. Yani 2014'ten bugüne temassız kabul noktası 9 kat arttı.

Temassız işlem adedinde yüzde 96 artış

Temassız işlemler 2016 yılında 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam yüzde 96 artarak 88 milyon adet oldu. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken 2017'de 2,5 katına çıkarak 26 TL'ye yükseldi. - İSTANBUL