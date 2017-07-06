Bkm: Kredi Kartı Takas Komisyonları Yarın Yükseliyor

– Bankalararası Kart Merkezi, Rekabet Kurumu'nun kart kabul eden bankadan kart kullanıcısının bankasına ödenen yüzde 1.27 olan kredi kartı takas komisyonunu 7 Temmuz 2017'den itibaren yüzde 1.38'e çıkarılacağını duyurdu.



Bankalararası Kart Merkezi'nden yapılan açıklamada, kredi kartı alışveriş takas komisyonunun bankaların kredi kartı ile yapılan ödemeler sonucunda oluşan maliyetlerinin karşılanması amacıyla, kart kabul eden bankadan kart kullanıcısının bankasına ödenen bir maliyet kalemi olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de bu komisyon miktarının 2005 yılından bu yana Rekabet Kurumu'ndan alınan muafiyete ve onaylanan hesaplama yöntemine göre belirlendiğini anlatan açıklamada, "Bankalararası Kart Merkezi, kredi kartı takas komisyonunun hesaplanması ile ilgili operasyonel süreci yürütmekte, hesaplamanın yapılması dışında, komisyon oranın artırılması veya azaltılması yönünde herhangi bir insiyatif sahibi olmamaktadır" denildi.



Açıklamaya göre kredi kartı takas komisyon oranının, Rekabet Kurumu tarafından uygun bulunan hesaplama yöntemine göre her ay düzenli olarak hesaplanıyor. Her ay Rekabet Kurumu hesaplaması sonucu bulunan yeni oranın yürürlükte olan orandan, artı/eksi yüzde 5 ya da daha fazla sapması durumunda, yürürlükteki oranda değişiklik yapılıyor. Kredi kartı takas komisyonu 2015 Ekim ayından beri BSMV dahil yüzde 1.27 dözeyini koruyordu. Ancak 2017 Temmuz ayı için yapılan hesaplamalarda, son dönemde fonlama maliyetinde görülen belirgin artışın neticesinde yeni oran BSMV dahil yüzde 1.38 olarak hesaplandı.



Açıklamada, yeni kredi kartı takasında kullanılacak yeni oranın 7 Temmuz 2017'den itibaren yürürlükte olacağı belirtildi. - İstanbul