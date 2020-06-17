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BKM: Kartlı işlem adedi ve temassız ödemelerde rekor

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ödeme işlem adedinde ve temassız ödemelerde rekor kırıldı.

BKM: Kartlı işlem adedi ve temassız ödemelerde rekor
17.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:56

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, Ramazan Bayramı öncesinde kartlı ödeme işlem adedinde ve temassız ödemelerde rekor kırıldı. 

BKM açıklamasında, "İnternetten ödemeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken elektronik eşya ve giyim sektörlerinde daha çok tercih edildi. İnternetten kartlı ödeme yapılan işyeri adedi ise geçen yılın 1.5 katına çıktı" denildi.

BKM'nin verilerine göre, Mayıs ayı sonunda Türkiye'de toplam 242.7 milyon kart bulunurken, bunların 71.4 milyon adedi kredi kartı, 171.3 milyon adedi de banka kartından oluşuyordu. Kredi kartı adedi yıllık yüzde 5.0, banka kartı adedi de yıllık yüzde 11 arttı.BKM verilerine göre, Mayıs ayında toplam 76.2 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 63.3 milyar lirası kredi kartları ile yapılan ödemelerden, 12.9 milyar lirası da banka kartları ile yapılan ödemelerden oluştu. Buna göre, kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yüzde 19 büyüdü.Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs Cuma gününde 26.6 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedinde yeni rekor kırıldı. Cuma günü en fazla kartlı ödemenin gerçekleştiği saat aralığı 17: 00-18: 00 olurken, en fazla ödeme ise saat 16.59'da gerçekleşti.Açıklamaya göre, 22 Mayıs Cuma günü 7 milyon temassız ödeme ile bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı. Bu günde mağaza içi gerçekleşen ödemelerin yüzde 30'u yani temassız gerçekleşti.BKM açıklamasında, "Son yıllarda yükselişte olan internetten kartlı ödemeler, olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde daha da yaygınlaşarak, en önemli ödeme araçlarımızdan biri haline geldi. Mayıs ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar liraya ulaştı. Böylece Mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor düzeye ulaşılmış oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da rekor kırdı veyüzde 25'i geçti" denildi.Açıklamaya göre, Mayıs ayında 20 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken, 2 milyon kart ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı.Mart ve Nisan aylarındada 5 milyon adet kart ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanılmıştı; böylece, pandemi döneminde 7 milyon kart internetten ödemeler ile tanışmış oldu.Dijital dönüşümle beraber internetten alışveriş yapılabilen işyeri sayısı da her geçen gün artarken, pandemi dönemiyle bu dönüşüm daha da hızlandı. Birçok yeni işyerinin internet üzerinden hizmet vermeye başladığı görülürken, Mayıs ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi geçen yıla göre yüzde 43 artarak 54 bini geçti.Mayıs ayında internetten alışveriş dönüşümünün en yoğun yaşandığı sektörler, "elektronik eşya" ile "giyim" sektörleri oldu. Geçen yılın aynı döneminde elektronik eşya sektöründe yüzde 43 olan internetten kartlı ödeme payı Mayıs 2020'de yüzde 70'e çıkarken, bu oran giyim ve aksesuar sektöründe yüzde 14'ten yüzde 42'ye, eğitim/kırtasiye sektöründe yüzde 14'ten yüzde 30'a, mobilya ve dekorasyon sektöründe yüzde 11'den yüzde 24'e ve yemek sektöründe yüzde 4'ten yüzde 12'ye çıktı. 

Pandemi dönemiyle beraber ödeme alışkanlıkları hızla değişirken bu 5 sektör internetten ödemelerin geçen yıla göre en fazla tercih edildiği sektörler arasında yer aldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

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