BKM, Ekim 2019 verilerini açıkladı

15.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:15

Kartlı ödemeler nakitin yerini almaya hızla devam ediyor. Her 5 TL'lik ödemeden 2 TL'si artık kartlarla gerçekleşiyor. Temassız ödemeler 8 ayda yüzde 100 büyüdü. 2019 yılı sonunda yıllık kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL'yi aşacak.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ekim 2019 kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, Ekim ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyon adet kredi kartı ve 162,4 milyon adet banka kartı bulunuyor. Ekim 2018 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 4'lük, banka kartı sayısında ise yüzde 14'lük artış görülüyor.

KARTLI ÖDEMELERDE YÜZDE 20 ARTIŞ

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 86,4 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,9 milyar TL'si kredi kartlarıyla ödenirken, 12,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 20 oldu.

HANEHALKI HARCAMALARINDA KARTLI ÖDEMELERİN PAYI YÜZDE 40'I AŞTI

Kartlı ödemeler hayatımızın her alanında önemli bir ödeme aracı olma yolunda hızla ilerlemeyi sürdürüyor. Temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, bireysel emeklilikten uluslararası alışverişler ve bağış ödemelerine hayatın tüm alanlarında kartlı ödemeler artık önemli bir ödeme aracı olarak kullanılıyor.

Kartlı ödemelerin yaygınlığının en önemli göstergelerinden biri hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödemelerin payı olarak öne çıkıyor. 2000'li yılların başında yüzde 7 seviyelerinde olan hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödeme payı 2019 ilk yarısı itibarıyla yüzde 40'ı geçmiş bulunuyor. Son 20 yılda bu oranın bu seviyelere ulaşması, ödemelerin kayıt içine alınması konusunda da büyük önem taşıyor. Kartlı ödemelerin dönemselliği azaltarak arz ve talebi daha dengeli bir yapıya dönüştürmenin yanı sıra vergi gelirlerini artırma noktasında çok önemli bir rolü bulunuyor.

TEMASSIZ ÖDEMELER 8 AYDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

Teknolojiye son derece hızlı bir biçimde adapte olan Türkiye'nin, temassız ödemelerin sunduğu hız ve kolaylıktan çok daha fazla faydalanmaya başladığı rakamlarda göze çarptı. 8 Mart'ta günlük temassız ödeme adedi ilk defa 1 milyonu aşarak rekora ulaşmıştı. Ekim ayı verilerine göre günlük temassız ödeme adedinde yeni bir rekor gerçekleşti ve 23 Ekim'de 2 milyonu aştı. 8 ayda ikiye katlanan temassız işlem adedinin bu seviyelere çıkması toplumumuzun temassızı ne kadar sahiplendiğinin bir diğer önemli göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Temassız ödemeler bugün daha çok market, yemek ve akaryakıt ödemelerinde tercih edilirken önümüzdeki dönemde ulaşım, giyim ve elektronik gibi diğer sektörlerde de yaygınlaşarak hayatın her alanında yer almaya başlayacağı kaydedildi.

YILSONUNDA KARTLI ÖDEME TUTARI 1 TRİLYON TL'YE ULAŞACAK

Hanehalkı tarafından nakit yerine tercih edilen ve artık vazgeçilmez bir ödeme aracı olan kartlı ödemelerin yıllık tutarı incelendiğinde, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla 944 milyar TL ödeme yapıldığı bilgisine ulaşılıyor. 2019 yılı sonunda ise yerli kartlarla yapılan ödemelerin 1 trilyon TL gibi önemli bir rakama yaklaşacağı öngörülüyor. 2000 yılında yerli kartlarla yıllık 8 milyar TL ödeme yapıldığı baz alındığında, bugün gelinen noktada kartlı ödemelerin ne kadar geliştiği ve ne kadar büyük bir ekonomiye aracılık ettiği ön plana çıkıyor. Yabancı kartlarla Türkiye'de 2019 yılı sonunda yapılan ödemelerin 80 milyar TL'ye ulaşacağı düşünüldüğünde, Türkiye'nin aracılık ettiği toplam kartlı ödeme tutarının 1 trilyon TL'yi rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA