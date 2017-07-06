Bkm'den Kredi Kartı Takas Komisyonu Açıklaması

Kredi kartı takas komisyonu oranı yarından itibaren yüzde 1,38 olacak.



Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) konuya ilişkin yapılan açıklamada, kredi kartı alışveriş takas komisyonlarının, bankaların kredi kartı ile yapılan ödemeler neticesinde oluşan maliyetlerinin karşılanması amacıyla, kart kabul eden bankadan kart kullanıcısının bankasına ödenen bir maliyet kalemi olduğu anımsatıldı.



Bu oranın 2005 yılından bu yana Rekabet Kurumu'ndan alınan muafiyete ve onaylanan hesaplama yöntemine göre belirlendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"BKM, kredi kartı takas komisyonunun hesaplanması ile ilgili operasyonel süreci yürütmekte, hesaplamanın yapılması dışında, komisyon oranın artırılması veya azaltılması yönünde herhangi bir insiyatif sahibi olmamaktadır. Kredi kartı takas komisyon oranı, Rekabet Kurumu tarafından uygun bulunan hesaplama yöntemine göre her ay düzenli olarak hesaplanmakta ve bulunan yeni oranın yürürlükte olan orandan artı ya da eksi yüzde 5 veya daha fazla sapması durumunda, yürürlükteki oranda değişiklik yapılmaktadır. Kredi kartı takas komisyonu 2015 Ekim'den BSMV dahil yüzde 1,27 seviyesini korumakta iken, bu ay için yapılan hesaplamalarda, son dönemde fonlama maliyetinde görülen belirgin artışın neticesinde yeni oran BSMV dahil yüzde 1,38 olarak hesaplanmıştır. Yeni oran yarından itibaren yürürlükte olacaktır."