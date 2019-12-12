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BKM'den "kredi kartı bilgileri çalındı" haberleriyle ilgili açıklama

BKM'den yapılan açıklamada, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

12.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:44
BKM'den

BKM'den yapılan açıklamada, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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