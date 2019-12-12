BKM'den "kredi kartı bilgileri çalındı" haberleriyle ilgili açıklama

12.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:44

BKM'den yapılan açıklamada, "Zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır." denildi.