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BKM 2020 yılına ait ilk altı aylık verileri açıkladı

BKM'nin açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında 500 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleşirken, elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.

BKM 2020 yılına ait ilk altı aylık verileri açıkladı
20.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:44

İnternetten ödemeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

Kartların kullanım alanı genişliyor

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 71,9 milyon adet kredi kartı, 172,9 milyon adet banka kartı bulunuyor. Buna göre, 2019 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında %6'lık artış, banka kartı sayısında ise %11'lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %9 oranında artış gösterdi.

Günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, uzaktan alışveriş imkanı sunan e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabiliyor. Bunun sonucunda, teması ve para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve üzerimizde nakit taşımamıza gerek kalmadan günlük hayatımızı kolaylaştıran kartlı ödemeler giderek yaygınlaşıyor. Pandemi döneminin de etkisiyle ödeme davranışları değişmeye devam ederken 2020 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 500 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde toplamda %10 büyüme olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, 2020'nin ilk altı ayı 2019'un aynı dönemi ile kıyaslandığında, banka kartları ile yapılan ödemelerdeki yıllık büyümenin %32'yi bulduğu görülüyor.

Kartlı ödemelerin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı arttığı sektörler elektronik eşya ve market sektörleri oldu

Kartlı ödemelerde, 2020 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, pandemi döneminde bireylerin hayat şartlarındaki değişimin kartlı ödemelerdeki etkisiyle beraber, "elektronik eşya"nın %43, "market-gıda"nın %33, "kamu/vergi ödemeleri"nin %20, "yapı malzemeleri"nin %16 ve "sigorta" sektörünün %14 büyüme ile ön plana çıktığı görülüyor.

İnternetten kartlı ödeme tutarı %24 artarak 107 milyar TL oldu

Dijital dönüşüm hızla devam ederken pandemi döneminde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. BKM verilerine göre 2020 yılının ilk altı ayında toplam 107 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2019'un ilk altı ayı ile kıyasla, %24 oranında artış gerçekleşti. Yine 2019'un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin %18'ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak %21'e ulaştığı görüldü. Bu trende göre, 2020 yılı sonunda her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten yapılacağı öngörülüyor.

Yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi 2019 yılının toplamını geçti

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile son dönemde yükselişte olan temassız ödemelerde, 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 563 milyona ulaştı. 2019 yılında toplam 502 milyon adet temassız ödeme gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın toplamında yapılan temassız ödeme adedi de geçilmiş oldu. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise %22'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde %7 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi temassız ödemelerin hayatımızın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini gösterirken, artık mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 1'inde temassız ödemeler tercih ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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