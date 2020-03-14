BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.

Kaynak: AA