BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş - Rizespor ile Süper Lig'in açılış maçında karşı karşıya geliyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan iki takımın maçı öncesi nefesler tutuldu. Peki, BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Rizespor maçı muhtemel 11'ler!