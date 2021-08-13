BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Beşiktaş - Rizespor ile Süper Lig'in açılış maçında karşı karşıya geliyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan iki takımın maçı öncesi nefesler tutuldu. Peki, BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Rizespor maçı muhtemel 11'ler!
Beşiktaş - Rizespor ile Süper Lig'in açılış maçında karşı karşıya geliyor. 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaşacak olan iki takımın maçı öncesi nefesler tutuldu. Peki, BJK maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Rizespor maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş - Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Rizespor maçı bu akşam oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER!
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy