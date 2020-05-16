BJK Kabataş Vakfı öğrencilerinden kulübe ve başkan Çebi'ye moral mesajları BJK Kabataş Vakfı öğrencileri, koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü için çektikleri moral videosunu paylaştı.

BJK Kabataş Vakfı öğrencileri, koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü için çektikleri moral videosunu paylaştı. Başta Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere bütün kulübe mesaj gönderen öğrenciler, 'geçmiş olsun' dileklerini kulüp yönetimine iletti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yapılan Covid-19 testi neticesinde, testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi süreci, ilgili prosedürler doğrultusunda devam ediyor.

Kaynak: AA