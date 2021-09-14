BJK, GS, FB Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcilerimizin maçları hangi gün?

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak edildi. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edilmektedir. Peki, BJK, GS, FB Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şampiyonlar Ligi ilk grup maçları 14 Eylül Salı ve 15 Eylül Çarşamba günleri oynanacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN İLK GRUP MAÇLARI VE TARİHLERİ

15 Eylül Çarşamba : Beşiktaş - B.Dortmund (Saat 19:45 'de başlayacak)

Beşiktaş - B.Dortmund (Saat 19:45 'de başlayacak) 16 Eylül Perşembe : Galatasaray - Lazio (Saat 19:45 'de başlayacak)

Galatasaray - Lazio (Saat 19:45 'de başlayacak) 16 Eylül Perşembe : E.Frankfurt - Fenerbahçe (Saat 22:00 'da başlayacak)

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