BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı

Beşiktaş'ın erkek ve kadın basketbol takımlarının iç saha maçlarını oynadığı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı

Beşiktaş'ın erkek ve kadın basketbol takımlarının iç saha maçlarını oynadığı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli tadilat ve yenilemelerin yapılacağı kompleksin en kısa sürede yeni sezona hazır hale geleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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