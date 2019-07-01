Beşiktaş'ın erkek ve kadın basketbol takımlarının iç saha maçlarını oynadığı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi bakıma alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli tadilat ve yenilemelerin yapılacağı kompleksin en kısa sürede yeni sezona hazır hale geleceği belirtildi.

Kaynak: AA