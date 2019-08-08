Biznet, Securrent ve Taxim Capital tek çatı altında birleşiyor

08.08.2019 18:22

Siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim (Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık) ile Securrent (SR Bilişim Yönetim Hizmetleri) firmaları; siber güvenlik platformu oluşturmak amacıyla, "FTA Bilişim Hizmetleri" şirketi çatısı altında birleşmek için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Birleşik yapıya Taxim Capital de (Taxim Capital Özel Sermaye Fonu) katıldı.

Ortak açıklamada, Biznet Bilişim ve Securrent'in bu birleşmeyle, Türkiye siber güvenlik sektöründe, danışmanlık, servis, denetim, ürün entegrasyonu ve teknik destek alanlarında, uçtan uca bütünleşik çözümlerini çok daha yetkin bir şekilde sunacağı belirtildi.

Açıklamada, birleşme sayesinde, iki şirketin Türkiye'deki lider konumlarının çok daha güçlü bir liderlik çıkartacağı ve global arenaya çok daha güçlü bir yapıyla çıkılacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, her iki firmanın var olan Avrupa ve Ortadoğu'daki yapılanmalarının güçlendirilip; uluslararası pazarlardaki satış ve hizmet gücünün artırılmasının planlandığı belirtildi.

Birleşmeyle, hem Türkiye'de hem de global pazarlarda şirket satın alımlarıyla büyüme hızının artırılmasının da hedeflendiği ifade edilerek; yeni yapının, tecrübeli ve vizyoner yönetim, güçlü sermaye yapısı ve yetkin insan kaynağıyla, siber güvenlik uzman ve yöneticilerinin en çok çalışmak isteyeceği firma olacağına duyulan inancın da altı çizildi.

Kaynak: DHA