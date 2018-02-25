Biznet Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Onur Arıkan, Biznet Bilişim'in çalışma stratejisi hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Arıkan, şu sözleri dile getirdi: "Bizim kendimizi farklı gördüğümüz en önemli konu kurum kültürü ve insan kaynağımız. Tabii ki teknoloji var ama güvenlik dediğimiz zaman, güvenliği sağlamak için olmazsa olmaz şey teknik bilgi. Biznet uzmanları ve içindeki ekibiyle müşterilerine sadece belli bir ürünü satmak için değil, onlara anlamlı çözümü sunmak için çalışan firma. O yüzden en önemli kaynağımızı insan kaynağımız ve kurum kültürümüz olarak görüyoruz.".