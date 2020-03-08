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Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Canpolat, 8 Mart, Güncel

Bizler için her gün kadınlar günü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan 'Hayatın içinden Kadın' fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.

08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:14
Bizler için her gün kadınlar günü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan 'Hayatın içinden Kadın' fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı. Canpolat, "Bizler için sadece 8 Mart Kadınlar Günü değil, her gün kadınlar günü" dedi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilciliğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı 'Hayatın içinden Kadın' fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı. Bir alış veriş merkezinde gerçekleşen törene Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yanı sıra eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen ve çok sayıda sanatsever kadın katıldı.


Sergi açılışın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinerek, "Bizler için sadece 8 Mart Kadınlar Günü değil, her gün kadınlar günü. Çünkü kadınlar toplumumuzun önemli bir parçası. Çocuklarımızın ilk öğretmenleridir. Hayatımızın her alanında yer alan, bizlere yardımcı olan kadınlarımızın değil, 8 Martta tüm dünyada her gün kadınlar günü olarak kutlanması gerekir. Kadınların bu önemli günde hazırladığı serginin açılışında hep beraberiz. Çok güzel bir sergi hazırlamışlar. Emeklerine sağlık" dedi.


Sergiye katılan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise, "Bu güzel çalışmadan dolayı tüm kadınlarımızı kutluyorum. Aslında her gün kadınlarımızın günüdür. Çünkü kadınlarımız hayatın anlamı, kadınlar olmadan hayatın bir anlamı yok. Bu tip güzel çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen de, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'Hayatın içinden Kadın' fotoğraf sergimize valimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve eşlerinin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Canpolat ve beraberindekiler sergi ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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