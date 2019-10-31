"Bizim yeni Kızıl Elma'mız Doğu Türkistan olmalı"

31.10.2019 16:24

Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Konya Aydınlar Ocağı'nda (KAO) düzenlenen Selçuklu Salı Sohbetleri'nde, "Doğu Türkistan Davamız" konulu sohbet gerçekleştirdi.

İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda Güçlü, Türklerin müslümanlaşmasıyla ilk kurulan Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar'ın 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürdüğünü belirterek, Cengizhan, Timürlenk ve Osmanlı dönemlerinde Doğu Türkistan'daki gelişmeleri de tarihi kronolojik sırasıyla özetleyerek anlattı.

Güçlü, Çin'in bugüne kadar Uygur Türkleri'ne zulüm politikaları uyguladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde Orta Asya Türklüğünün tümü esaret altında. Batı Türkistan Rusların, Doğu Türkistan Çinlilerin esareti altında. Şu yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti dahil bütün Türklerin Kızıl Elma'sı, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı olmalı. Roma ve Çin'i unutup Doğu Türkistan'ı nasıl kurtarırız olmalı. Ama Çin'in nüfusu dolayısıyla herkes Çin'e şirin gözükerek Doğu Türkistan'ı görmezden geliyor. Yapılan zulümlere ekonomik, siyasi ve askeri gücünden kimse ses çıkaramıyor. Kimse Çin'i kızdırmak istemiyor."

Kaynak: AA