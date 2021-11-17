Bizim Toptan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de hizmet vermeye başladı - Haberler Ekonomi
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Bizim Toptan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de hizmet vermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bizim Toptan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin organize toptan marketi Bizim Toptan, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hizmet vermeye başladı.

YOZGAT (İHA) - Türkiye'nin organize toptan marketi Bizim Toptan, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hizmet vermeye başladı. Yozgat merkezde de mağazası bulunan Bizim Toptan, Sorgun'da açtığı modern mağazasıyla, müşterilerine kaliteli ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki yeni ve modern mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan "Tıkla Gel Al" dijital sipariş hizmetini Sorgun'daki yeni mağazasında da kullanıma sunan Bizim Toptan, bu sayede müşterilerine daha hızlı ve konforlu bir alışveriş imkanı sağlıyor. Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da Sorgun mağazasını merkez alarak, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller ile akaryakıt istasyonu marketleri gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet veriyor. Bizim Toptan, 70 ilde 174 satış noktasıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye için katma değer oluşturmaya, tedarikçilerinin ve müşterilerinin yanında olmaya devam edecek. - İSTANBUL

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