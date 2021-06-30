Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza

Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bizim Toptan Satış Mağazaları, Giresun'daki yeni adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan Satış Mağazaları, Giresun'daki yeni adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de toplam 16 mağazası bulunan Bizim Toptan, Giresun'da daha geniş ve modern yeni mağazasında açılışa özel kampanya ve fırsatlarla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Bizim Toptan'ın hızla yaygınlaştırdığı dijital sipariş hizmeti Tıkla Gel Al, bu mağazada da geçerli. Müşteriler Tıkla Gel Al hizmetiyle dijital kanallardan verdikleri siparişleri mağazadan kolayca teslim alabiliyor.

Yine Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da söz konusu mağazayı merkez alarak bölgedeki restoran ve oteller, akaryakıt istasyonu marketleri, kurumsal müşteriler gibi Ev Dışı Tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan mağazada, müşteriler açılışa özel kampanya ve fırsatlardan yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, "Türkiye genelinde 70 ilde 174 satış noktamızda öncelikli hedefimiz müşterilerimize kesintisiz katma değerli hizmetler sunmak. Giresun'daki yeni adresimizde de müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bizim Toptan'dan Giresun'da yeni mağaza - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:55:49. #1.14#

title