Bizim Toptan'dan 9 ayda 21,8 milyon liralık net kar

23.10.2019 11:48

Bizim Toptan Satış Mağazaları, 9 ayda 21,8 milyon lira net kar elde etti.

Bizim Toptan'ın 2019'un ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan'ın satış gelirleri dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde, şirketin şeker ürünleri hariç ana kategori büyümesi yüzde 28 oldu.

Bizim Toptan'ın dokuz aylık dönemde brüt karı 388 milyon liraya ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artış kaydetti. Net kar ise bu yılın ocak-eylül döneminde 21,8 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin olumlu sonuçlar elde etmesinde, toplam müşteri sayısındaki güçlü artış etkili oldu. Toplam müşteri sayısı, dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,6 milyona yaklaştı.

Bizim Toptan'ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market'te yapılan satışlar da ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 62 artarak 320 milyon liraya ulaştı. SEÇ Market sayısı ise ikinci çeyrekte 673 iken, eylül sonu itibarıyla 733'e yükseldi.

"Müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şirketin 2019'un dokuz ayında da güçlü sonuçlar almaya devam ettiğini, gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve beraberinde toplam müşteri sayısındaki artışın, güçlü sonuçların temelini oluşturduğunu belirtti.

Bizim Toptan olarak çok daha organize şekilde uyguladıkları yeni müşteri kazanma ve satışları karlı kanallar lehine geliştirme stratejileri sonucunda tüm karlılık rakamlarının sürdürülebilir ve güçlü seviyelere yerleştiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda iş ortaklığı mal tedarik sistemimiz SEÇ Market de hızlı gelişimini sürdürdü. Geleneksel perakende kanalı müşterilerimizin kazan-kazan stratejisi ile desteklenmesini amaçlayan mal tedarik sistemimizde, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 733 SEÇ Market'e ulaştık. Tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki Bizim Toptan, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biridir. Gelecekte de hem tedarikçilerimizin hem de müşterilerimizin çözüm ortağı olarak gücümüzü artırarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA